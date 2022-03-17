لتخفيض ضغط الدم.. 6 أنواع "مهمة جدًّا" من الأطعمة

- المجموعة الرابعة: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم

والسيلينيوم هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي، ويمكن الحصول على السيلينيوم من مأكولات الروبيان، بالإضافة إلى الدجاج والديك الرومي.