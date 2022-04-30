لتقوية المناعة.. أضف هذه الأطعمة إلى غذائك في العيد

الإسراف في تناول الأطعمة غير الصحية، يتسبب في التعرض للكثير من المشاكل للجسم، ونجد أن الكثير من الأشخاص يعانون من نقص شديد في المناعة، وعند اقتراب العيد يزداد الأمر سواء بسبب الإسراف في تناول الكحك والسكريات.
هنا أفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها خلال العيد مساء، لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية، كما نقل موقع "HEALTHLINE" الطبي:
- في حال الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول البيض في المساء؛ فتناوله يجلب لك العديد من الفوائد الصحية، نتيجة لما يتحويه من عناصر غذائية رائعة، كالكالسيوم والبروتين وفيتامين د، وهذه العناصر تحافظ على صحة الجسم، وأيضًا تقوي المناعة، وتعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة؛ لذا لا تتردد في تناوله يوميًّا.
- الرغبة في الحصول على جهاز مناعي قوي تأتي من تناولك للفول والبصل! نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة؛ مشيرة إلى أن الفول يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحد من إصابته بأي مشاكل صحية.
كما أن تناولك للسلطة الخضراء المضاف إليها خل التفاح؛ هو من الخيارات الغذائية الرائعة لتجنب زيادة الوزن، وأيضًا الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة والتعرض لأي مشاكل صحية؛ بل تعمل على تقوية المناعة، والحصول على جهاز هضمي قوي.