لتقوية المناعة.. أضف هذه الأطعمة إلى غذائك في العيد

- في حال الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول البيض في المساء؛ فتناوله يجلب لك العديد من الفوائد الصحية، نتيجة لما يتحويه من عناصر غذائية رائعة، كالكالسيوم والبروتين وفيتامين د، وهذه العناصر تحافظ على صحة الجسم، وأيضًا تقوي المناعة، وتعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة؛ لذا لا تتردد في تناوله يوميًّا.