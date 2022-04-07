لسلامتهن وصحة الجنين.. بعض الحوامل عليهن الابتعاد عن الصيام

وأوضحت استشاري النساء والولادة بالمدينة الدكتورة نورة الدحام أن صيام الحامل يُرجع فيه للطبيب المعالج الذي يستطيع أن يحدد لها الصيام اعتمادًا على حالتها الصحية وصحة جنينها، ولكن بالرغم من أن معظم الدراسات الطبية أثبتت عدم وجود آثار سلبية لصيام الحامل على صحتها ونمو جنينها ووزنه إذا كان الحمل جيدًا ولا يوجد لديها أمراض مصاحبة للحمل، إلا أن هناك نسبة ضئيلة جداً قد لا تُذكر في نقص وزن الجنين مع الصيام، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية للطبيب لتفادي نقصان الوزن.