لـ"قلب سليم".. تناولْ هذه الفاكهة ولكن بحرص

وقالت الدكتورة في جامعة هارفرد، لورينا باتشيكو، التي قادت البحث: "بحثنا يقدم دليلًا إضافيًّا على أن تناول كمية من الدهون غير المشبعة من المصادر الطبيعية؛ يمكن أن يحسّن من جودة النظام الغذائي، وهو مكون مهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".