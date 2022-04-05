للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. إليكم نصائح "سعود الطبية" الرمضانية
أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد من الأسباب الرئيسة للوفاة على مستوى العالم، ويُمثل الصيام في رمضان تغييرًا وكسرًا للروتين اليومي وهذا يؤثر بشكل إيجابي في القلب والأوعية الدموية.
وأوضح استشاري ومدير مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور مبارك الدوسري؛ أنه لا بد من اتباع بعض النصائح الغذائية التي يُمكن أن يطبّقها مرضى القلب في رمضان للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومن أهمها: تناول الطعام باعتدال وتجنب الإفراط في وجبتَي الإفطار والسحور، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وقليلة السعرات الحرارية، وتجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والوجبات السريعة، وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضار والفواكه، وتناول الحبوب الكاملة التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والابتعاد عن تناول الدهون غير الصحية الغنية التي تزيد مستوى الكوليسترول في الدم وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
ونوّه الدكتور الدوسري؛ بضرورة تجنب الأطعمة المصنّعة والمعلبة، مثل: رقائق البطاطس أو المثلجات، والحرص على تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم، مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم وصدر الدجاج منزوع الجلد والحليب خالي الدسم، وتناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُسهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة، كذلك إضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتناول البقوليات لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية والتقليل من تناول الأطعمة المالحة، وزيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.
وحذّر من شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، والحرص على توزيعه على دفعات صغيرة بين ساعات الإفطار والسحور، وأهمية تناول التمر على الإفطار؛ لأنه يساعد على ترطيب الجسم ويشجع الخلايا على تخزين السوائل والطاقة.