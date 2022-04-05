للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. إليكم نصائح "سعود الطبية" الرمضانية

ونوّه الدكتور الدوسري؛ بضرورة تجنب الأطعمة المصنّعة والمعلبة، مثل: رقائق البطاطس أو المثلجات، والحرص على تناول البروتين من مصادر قليلة الدسم، مثل منتجات الألبان والحليب قليلة الدسم وصدر الدجاج منزوع الجلد والحليب خالي الدسم، وتناول الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُسهم في خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، خاصة أسماك السلمون والماكريل والرنجة، كذلك إضافة بذور الكتان والجوز وفول الصويا وزيت الكانولا إلى السلطات لاحتوائها أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتناول البقوليات لأنها مصدر جيد للبروتين، ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها غنية بالألياف الغذائية والتقليل من تناول الأطعمة المالحة، وزيادة شرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.