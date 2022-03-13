للحفاظ على صحة فمك.. 5 أشياء عليك فعلها يوميًّا

ووفقًا لموقع "doctor.ndtv"، أظهرت الأبحاث أن أمراض الفم هي واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، وهي مؤشر على صحتك العامة وعافيتك، ويعتقد أن حوالى نصف سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا يتأثرون بأمراض اللثة، وهو السبب الجذري لفقدان الأسنان بين البالغين.