للحفاظ على صحته.. 9 أطعمة يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

يميل الكثير من الآباء إلى إعطاء أطفالهم كوبًا من عصير البرتقال على الإفطار. لا تتمتع عصائر الفاكهة الطازجة بنفس فوائد الفاكهة الكاملة. تحتوي على كمية كبيرة من السكر سريع الهضم وقليل من الألياف. بدلًا من ذلك يجب أن يأكل الطفل برتقالة على الغداء أو وجبة خفيفة بعد الظهر. هكذا سيحصل جسده على فيتامين سي وكمية قليلة من السكر.