للزوجات.. 5 طرق للتعامل مع عصبية الزوج خلال الصيام

الاستماع الجيد

غالبًا ما يغضب الزوج لاعتقاده بأن أحدًا لا يستمع له أو يهتم به؛ لذلك على الزوجة أن تستمع له لتتجنب عصبيته الشديدة، وتحاول أن تفهم احتياجاته، حتى تحد من غضبه.