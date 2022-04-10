للنساء فقط.. 9 أعراض وتغيرات بجسمك قد تكون مؤشرًا لأمراض خطيرة

ضيق التنفس المتكرر

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس بشكل متكرر أو تشعر بضيق في التنفس، فلا ينبغي تجاهله المجهود جيد؛ لكن إذا شعرت بمجهود صعب في التقاط أنفاسك، فهذه علامة على وجود شيء خطير، قد يكون هذا عامل خطر لنوبة قلبية صامتة إذا كان ألم الصدر مصاحبًا، وقد يكون أيضًا بسبب مرض رئوي كامن.