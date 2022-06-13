لماذا يزداد الشعور بالصداع في الصيف أكثر من الشتاء؟

ويقول: "إن السبب الأكثر شيوعًا وعمليًا العامل العام للصداع في الصيف، هو نقص الماء، ما يؤدي إلى سوء سيولة الدم، وبالتالي سوء تدفق الدم إلى جميع الأعضاء، بما فيها الدماغ، الذي يستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة.