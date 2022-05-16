لمن تلقى تطعيماً كاملاً.. هل إصابتك بـ"أوميكرون" مفيدة؟ نعم.. لهذا السبب!

وتعني نتائج الدراستين؛ الأولى أجرتها جامعة واشنطن والثانية شركة "بيونتيك"، أن ملايين الأشخاص الذين تم تطعيمهم (بجرعتين أو ثلاث) وأصيبوا فيما بعد بمتحور أوميكرون "من غير المرجح أن يصابوا بمتحورات "كوفيد-19" الأخرى، أو على الأقل لن يعانوا من تداعياتها الخطيرة".