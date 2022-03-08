لن تضيع وقتك.. دراسة: تكفي ممارسة الرياضة لهذا المدة القصيرة يومياً

وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة "الطب والعلم في الرياضة والتمرين" الأمريكية إلى أن التمرين لمدة 13 دقيقة في اليوم فقط يكفي لتحسين اللياقة البدنية، مشيرة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة أطول يعتبر مضيعة للوقت، إذا كان الهدف الأساسي هو تحسين اللياقة، كما نقلت عنها مجلة "فرويندن" الألمانية.