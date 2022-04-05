ليست اللحوم فقط.. 10 أطعمة يمكن إضافتها لوجبتك الرمضانية تُمِدك بالبروتين

5. الجبن القريش:

يحتوي ثلث كوب من الجبن القريش على حوالى 9 جرامات من البروتين، على الرغم من أنه قد لا يكون الطعامَ الأكثر روعة في ثلاجتك؛ إلا أن الجبن القريش يُعد شيئًا رائعًا في متناول اليد للمساعدة في زيادة تناول البروتين يوميًّا.