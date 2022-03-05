ليس فقط فترة استشفاء واحتمالات وفاة.. اللقاح يقلل أعراض كورونا طويلة الأمد

ووفق "الألمانية"، استندت الدراسة إلى مسح حكومي عن عدوى كورونا شمل المصابين من أعمار بين 18 و69 عاماً، وتمت فيه متابعة المرضى بعد أسبوعين من الإصابة، كما ارتكز البحث على مراجعة لـ 15 دراسة محلية ودولية عن أعراض كوفيد-19.