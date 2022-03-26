ليس في القلب.. العلماء يعثرون على "مركز الحب" لدى الإنسان

وعُرض على بعض الرجال صور لوجوه حبيباتهن من النساء، وعُرض على الآخرين صور لنساء جميلات، لكن لا يعرفونهن.. استجابت النواة المتكئة لجميعهن؛ لكن نشاطًا واضحًا نشأ فيها على مرأى مَن يحبونهن، وغالبًا حتى قبل ذلك.. أما النساء غير المعروفات فكان نشاط النواة المتكئة ضعيفًا.