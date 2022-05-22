ليلةٌ واحدة تؤثر.. دراسة: التغير المناخي يحرم البشر من النوم

ووفق الدراسة التي نُشرت في موقع "وان إرث"، يتوقع الباحثون أنه بحلول عام 2099، سيفقد كل شخص في العالم 58 ساعة من النوم في السنة، في حال لم تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري.