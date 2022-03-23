مادة عند إضافتها للبيض المقلي تكسبه "خصائص سحرية"

وحسب موقع "روسيا اليوم": تشير الصحيفة التركية إلى أن لكل من البيض والسبانخ العديد من الفوائد الصحية، ولكن عند الجمع بينهما تتعزز "خصائصهما السحرية"، وتقوى منظومة المناعة وينظف الكبد.