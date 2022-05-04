مادة غذائية مهمة لتحسين وظيفة الكبد.. 50 غرامًا يوميًّا تكفي

وأوضحت ديانوفا في حوار مع "راديو سبوتنيك"، أن الدهون تبدأ بالتراكم تدريجيًّا في خلايا كبد الشخص الذي يتبع نظامًا غير صحي، مؤكدة أن تناول 50 غرامًا على الأقل من أحد مشتقات الحليب المعروف بـ"الجبن القريش" يوميًّا، يساعد في تحسين وظائف الكبد ويحميه من الأمراض؛ وفقًا لروسيا اليوم.