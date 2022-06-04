متى اليقظة؟.. البشر يدخلون الأرض بحالة لم تعرفها منذ 4 ملايين عام!

ومايو هو عادة الشهر الذي تُسجّل فيه كل سنة أعلى مستويات ثاني أكسيد الكربون؛ حيث تجاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون في مايو 2022 عتبة الـ420 جزءًا في المليون "ppm"، وهي وحدة القياس المستخدمة لتحديد كمية التلوث في الهواء، أما في مايو 2021 فكان هذا المعدل 419 جزءًا في المليون، وفي 2020 كان 417 جزءًا في المليون.