متى تطلب المساعدة؟.. طبيب: سوء نظافة الفم يسبب 5 أمراض خطيرة

أيمن حسن– الرياض: من المعروف أن عدم الحفاظ على نظافة الفم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من المشكلات، مثل أمراض اللثة وتسوس الأسنان، بل إنه بحسب الدكتور آزاد إيروملو، طبيب الأسنان، هناك أمراض خطيرة يمكن أن تكون ناجمة عن نقص العناية بالأسنان والفم.