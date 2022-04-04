مجلس الصحة الخليجي: ابدأ فطورك بالتمر والماء وتجنب الزيوت والملح في السحور

نوّه مجلس الصحة الخليجي عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة أن يكون إفطارنا خلال شهر رمضان صحياً، وذلك باتّباعنا للعديد من السلوكيات الصحية المهمة ومنها: أن تكون بداية إفطارنا على التمر والماء، وفي المرحلة الثانية من الإفطار نحرص على أن نتدرج بالأصناف الخفيفة مثل الشوربة إلى أن نصل إلى الأطباق الرئيسة.