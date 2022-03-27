مرض ألزهايمر.. دراسة تحدد قائمة الطعام "الوقائية"

وكشفت الدراسة التي نُشرت في دورية "علم الأعصاب"، أن الأشخاص الذين لا يعانون من أي عارض من أعراض الخرَف، يتناولون على الأقل حصة واحدة من الخضار الورقي الأخضر في اليوم.