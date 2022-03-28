مزاجك في خطر وأشياء أخرى.. "السكر" يفترسك في 5 حالات

يُعد الحفاظ على توازن السكر في الدم، أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العامة؛ فهو لا يؤثر بشكل إيجابي على طاقتك ومزاجك فحسب؛ بل يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض والحالات المزمنة الخطيرة؛ فإن دوامة ارتفاع السكر في الدم المستمر، يمكن أن تجعل من الصعب على جسمك نقل الجلوكوز بكفاءة من مجرى الدم إلى الخلايا التي تحتاجه للحصول على الطاقة، ويعرف هذا بمقاومة الأنسولين بمرور الوقت، إذا ظلت مستويات الجلوكوز في مجرى الدم مرتفعة لفترة طويلة جدًّا؛ فقد يتسبب ذلك في تلف الأوعية الدموية والأعصاب وحتى الأعضاء؛ وفقًا لما نشره موقع "eatthis"