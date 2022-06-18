مع ارتفاع درجات الحرارة.. حذار من هذه الأخطاء قبل النوم

ويحذر خبير النوم جيمس ويلسون من ارتكاب خطأ وضع البيجامات في الثلاجة أو الفريزر، مشيرًا إلى أن هذا لن يساعد في تهدئة أي شخص، وبدلًا من ذلك سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة أجسامهم؛ وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.