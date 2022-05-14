مع 5 شروط عند تحضيرها.. "الصحة الخليجي": 6 فوائد رائعة للقهوة السوداء

وثالثًا تجربة إضافة القرفة إلى القهوة؛ حيث إنها يمكن أن تساهم بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول، ورابعًا ألا تتجاوز الحد الأعلى من الكافيين؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم الواحد ليكون في المعدل الآمن.