مع 5 شروط عند تحضيرها.. "الصحة الخليجي": 6 فوائد رائعة للقهوة السوداء

سلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على خمسة شروط هامة لا بد من الحرص عليها عند تحضير القهوة؛ أولها الحرص على القهوة المفلترة حيث إن القهوة المطبوخة بالماء تحتوي على شوائب يمكنها رفع مستوى الكوليسترول في الدم.
وثانيها، حسب صحيفة "الراي" الكويتية، أن تكون القهوة مرّة؛ حيث إن وضع السكر فيها يقلل من قيمتها، وعند الضرورة يتم استبدال السكر بالعسل كبديل مؤقت لتحليتها أو أكل فاكهة معها.
وثالثًا تجربة إضافة القرفة إلى القهوة؛ حيث إنها يمكن أن تساهم بتقليل نسبة السكر في الدم والكوليسترول، ورابعًا ألا تتجاوز الحد الأعلى من الكافيين؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الحد الأعلى من الكافيين 400 مل ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم الواحد ليكون في المعدل الآمن.
وخامسًا تجنب الإضافات الضارة؛ ومنها المنكهات والمحليات التي تشمل "الفانيلا والكراميل والموكا"؛ حيث إنها تعتبر عالية السكريات.
من جانب آخر سلط مجلس الصحة الخليجي الضوء على 6 فوائد للقهوة السوداء قد تساعد صحتك على ألا تتجاوز كميتها 4 أكواب في اليوم الواحد، وقال إنها تحارب الاكتئاب وتزيد الشعور بالسعادة، وأنها تفيد القلب والأوعية الدموية وتقوية الذاكرة، وتزود الشخص بمضادات الأكسدة وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات، ورابعًا أنها تقلل خطر الإصابة بتليف الكبد، وتقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، وسادسًا تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر والنوع الثاني من السكري.