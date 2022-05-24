مكون "خفي" وقاتل.. هذه المادة في طعامك اليومي تزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

تُصنف السكتات الدماغية على أنها حالات طبية طارئة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ. وإذا لم تعالج الحالة بسرعة وفعالية فإنها يمكن أن تكون قاتلة، وهناك طرق يمكن للناس من خلالها تقليل مخاطر تعرضهم لهذا الحدث المهدد للحياة.