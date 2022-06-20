منتج أحلى من السكر بـ2000 مرة ويساهم في تخفيض الوزن

ووفقًا للخبراء، بروتين البرازين Brazzein، أحلى من السكر بـ 2000 مرة، وإن إنتاجها على المستوى التجاري سيقلل مما يسمى السكر المخفي في المنتجات الغذائية ومن السعرات الحرارية فيها وبالتالي في مكافحة السمنة.