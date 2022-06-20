منتج أحلى من السكر بـ2000 مرة ويساهم في تخفيض الوزن

اكتشف علماء جامعة فياتسك الروسية طريقة للحصول على بروتين البرازين حلو المذاق، الذي يعتبر بديلاً غير ضار للسكر.
ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذه المادة يجب أن تصبح بديلاً لجميع السكريات الكربوهيدراتية في العالم، وتساهم في مكافحة السمنة.
ووفقًا للخبراء، بروتين البرازين Brazzein، أحلى من السكر بـ 2000 مرة، وإن إنتاجها على المستوى التجاري سيقلل مما يسمى السكر المخفي في المنتجات الغذائية ومن السعرات الحرارية فيها وبالتالي في مكافحة السمنة.
ويشير سيرغي ليتفينيتس، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، إلى أن إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات منخفضة السعرات الحرارية يتطلب تقنيات فعالة لإنتاج بروتين البرازين.