منها "ألزهايمر".. هذه أبرز الأسباب الشائعة للإصابة بالهلوسة

وهناك العديد من الأسباب المختلفة للهلوسة بشكل عام، ويمكن أن يكون مرضًا عقليًّا يسمى الفصام أو مشكلة في الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون أو الصرع أو عدد من الأشياء الأخرى، حسب ما نشره موقع webmd.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" القاهرية هذه أبرز الأسباب الشائعة للهلوسة: