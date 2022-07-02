منها استخدام سكين خاص للتقطيع.. خبير يقدم 6 نصائح لحفظ لحوم الأضاحي

ولفت الخبير في الصناعات الغذائية إلى ضرورة الالتزام بعدد من النصائح الهامة للحفاظ على جودة اللحوم في الثلاجة؛ منها تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر وخاصةً خلال الأيام الرطبة والدافئة؛ لأن ذلك يسبب رفع درجة حرارة الثلاجة، مع تنظيف الثلاجة جيدًا بشكل متكرر للتقليل من روائح الطعام، وتخزين اللحوم النيئة على الرف السفلي للثلاجة، بحيث لا تسبب تسربًا للسوائل الخاصة بها على الأطعمة الأخرى والتي تسبب التلوث. *لا تخلط أنواع وأجزاء اللحوم وشدد "الجداوي" على ضرورة عدم وضع اللحوم الطازجة مع "المطهية" في إناء واحد، مع وضع اللحوم التي تم تذويبها في طبق مع استخدام اللحوم المخزنة في الثلاجة بشكل فوري، وتجنب الانتظار إلى الحد الأقصى لمدة التخزين، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة وضع نوع واحد من اللحوم في الوعاء وعدم خلط أنواع مختلفة من اللحوم أو أجزاء مختلفة منها.