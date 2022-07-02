منها استخدام سكين خاص للتقطيع.. خبير يقدم 6 نصائح لحفظ لحوم الأضاحي

قدم الخبير المصري بالتغذية والغذاء الدكتور عبدالعزيز الجداوي، ست نصائح هامة لربات البيوت في كيفية حفظ لحوم الأضاحي بالمنزل وطريقة الطهي المناسبة لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وحسب صحيفة "المصري اليوم": أكد "الجداوي" أنه عند "تخزين اللحوم" في الثلاجة يجب مراعاة غسل الأيدي جيدًا قبل لمس اللحوم؛ وذلك لمنع انتقال البكتيريا لها والتأكد من نظافة مكان التقطيع للوقاية من التلوث من خلال غسلها جيدًا بمياه نظيفة ساخنة لتجنب الإصابة بالأمراض الناجمة عن التلوث.
كما نصح "الجداوي" باستخدام السكين الخاص بتقطيع اللحوم لمنع انتقال الميكروبات والتنظيف الجيد لجميع أسطح المطبخ وغسل الأواني المستخدمة والمناطق التي توضع فيها اللحوم؛ لضمان عدم حدوث تلوث بكتيري، لافتًا إلى ضرورة حفظ اللحوم النيئة في الثلاجة مبردة عند درجة تتراوح من "صفر إلى 5 درجات مئوية" لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام فقط.
ونبه الخبير في الصناعات الغذائية إلى ضرورة تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أو تكديس الفريزر دون ترك فراغات؛ لتخلل الهواء بينها، وتخزين اللحوم في الثلاجة بعد تقطيعها وتقسيمها إلى كميات تكفي "الطبخة" الواحدة ووضعها في كيس ثلاجة؛ حيث تساعد هذه الطريقة في سهولة استخدام اللحوم وسهولة تذويبها، وتساعد هذه الطريقة في تخزين اللحوم في الفريزر على درجة حرارة -18 درجة مئوية لمدة 3-5 أشهر؛ لأنها تكون معرضة لخطر الجراثيم أكثر على الأسطح.
وشدد "الجداوي" على ضرورة التأكد من تغليف اللحوم بشكل صحيح في الفريزر والتأكد من أن طبقة الدهن في قطعة اللحم المجهزة لأعلى في الكيس؛ لأنها تكون أسرع فسادًا من اللحوم ويجب أن تتعرض للبرودة لمنع تلفها، مع وضع اللحوم في أماكن منفصلة بعيدًا عن الخضراوات ومواد الطبخ الأخرى.
ولفت الخبير في الصناعات الغذائية إلى ضرورة الالتزام بعدد من النصائح الهامة للحفاظ على جودة اللحوم في الثلاجة؛ منها تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر وخاصةً خلال الأيام الرطبة والدافئة؛ لأن ذلك يسبب رفع درجة حرارة الثلاجة، مع تنظيف الثلاجة جيدًا بشكل متكرر للتقليل من روائح الطعام، وتخزين اللحوم النيئة على الرف السفلي للثلاجة، بحيث لا تسبب تسربًا للسوائل الخاصة بها على الأطعمة الأخرى والتي تسبب التلوث. *لا تخلط أنواع وأجزاء اللحوم وشدد "الجداوي" على ضرورة عدم وضع اللحوم الطازجة مع "المطهية" في إناء واحد، مع وضع اللحوم التي تم تذويبها في طبق مع استخدام اللحوم المخزنة في الثلاجة بشكل فوري، وتجنب الانتظار إلى الحد الأقصى لمدة التخزين، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة وضع نوع واحد من اللحوم في الوعاء وعدم خلط أنواع مختلفة من اللحوم أو أجزاء مختلفة منها.