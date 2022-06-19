من أجل ليلة نوم هادئة.. 7 خطوات لا غنى عنها

ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل نوم صحي ما يلي:

- التزامن مع دورة النوم الطبيعية في الجسم، من خلال تنظيم ساعات النوم، والحفاظ على جدول نوم ثابت.

- إخفات الأضواء وإبعاد الأجهزة الإلكترونية، لمدة ساعة أو أكثر قبل النوم.

- عمل التمارين الرياضية خلال اليوم، فالأشخاص الذين يقومون بنشاط بدني بانتظام ينامون بشكل أفضل من غيرهم.

- الانتباه لنوعية الطعام والشراب حيث يجب تجنب شرب الكثير من الكافيين والكحول، أو تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل.

- إيجاد طرق للتهدئة، مثل تقنيات الاسترخاء، قبل النوم.

- تحسين بيئة النوم في غرفة هادئة معتمة، وباردة نسبيًّا.

- اللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي، الذي أثبت فعاليته في التخلص من الأرق.