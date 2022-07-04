من ميدان القتال إلى غرف الطوارئ.. إسفنجة طبية توقف نزيف الدم والألم سريعًا

ويشير الدكتور سيرغي جوكوف، رئيس قسم الرعاية الطبية الطارئة وطب الكوارث في الجامعة، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذه المادة المسامية المشبعة بمستحضرات طبية مختلفة، يمكنها في غضون فترة قصيرة وقف نزف الدم من الجرح. كما تمنع تطور الألم والصدمة والعدوى. لذلك يمكن استخدامها في ساحة المعركة وفي الإسعافات الطبية الأولية في حالات الطوارئ والكوارث.