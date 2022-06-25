مهمة لصحة الرجال.. لهذه الأسباب تناول هذه الخضراوات مسلوقة

وتضيف: "هناك بعض الخضراوات مثل البنجر والبروكلي يمكن أن تحتوي على مواد سامة عندما تكون نيئة؛ حيث يحتوي البنجر النيئ على نسبة بسيطة من مركبات سامة، كما أن وجود مادة السلفورافان "المضادة للسرطان ومبيدة للجراثيم" في البروكلي يمكن أن يكون لها تأثير سام في الجسم أحيانًا".