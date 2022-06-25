مهمة لصحة الرجال.. لهذه الأسباب تناول هذه الخضراوات مسلوقة

أوضحت خبيرة تغذية روسية أن بعض الخضراوات من الأفضل تناولها مسلوقة للحصول على الفائدة القصوى منها.
وتشير البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن العديد من الخضراوات لا تفقد خصائصها المفيدة للجسم بعد المعالجة الحرارية، بل تزداد فائدتها؛ لأن بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون الموجودة فيها تصبح سهلة الامتصاص بعد المعالجة الحرارية، وخير مثال على ذلك الجزر.
وتقول: "امتصاص فيتامين А الموجود في الجزر المسلوق يصبح أسهل وأفضل مما في الجزر النيئ، كما تنشط المعالجة الحرارية مركب الليكوبين المضاد للأكسدة الموجود في الطماطم والفلفل الأحمر.
وتوضح: "تسمح المعالجة الحرارية بتنشيط الليكوبين الموجود في الطماطم والفلفل الأحمر وتحسن عملية امتصاصه، والليكوبين مهم جدًّا لصحة الأنسجة وحالة الدم ولصحة الرجال"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
وتشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي لا ينصحون بتناول اللفت والفجل؛ لاحتوائهما على ألياف غذائية خشنة، ولكن بعد المعالجة الحرارية تصبح هذه الألياف سهلة الهضم.
وتضيف: "هناك بعض الخضراوات مثل البنجر والبروكلي يمكن أن تحتوي على مواد سامة عندما تكون نيئة؛ حيث يحتوي البنجر النيئ على نسبة بسيطة من مركبات سامة، كما أن وجود مادة السلفورافان "المضادة للسرطان ومبيدة للجراثيم" في البروكلي يمكن أن يكون لها تأثير سام في الجسم أحيانًا".
وتابعت: يجب استخدام حرارة "معتدلة" عند طهي الخضراوات؛ لأنه بعكس ذلك يمكن أن يرتفع مؤشر نسبة السكر في البنجر أو الجزر مثلًا.
وتختتم: "يمكن معالجة الخضراوات حراريًّا في ماء يغلي لمدة 2-3 دقائق، أو في فرن بدرجة حرارة 60-70 درجة مئوية، أو في شواية هوائية لمدة دقيقتين لكل جانب، أو على البخار لمدة لا تزيد على خمس دقائق عند 80-90 درجة، عمومًا يجب أن تكون المعالجة الحرارية معتدلة".
ووفقًا لها: ينصح بتناول الخضراوات الورقية نيئة.