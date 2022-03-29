"موعد انتهاء الجائحة وخطأ بيانات الصيف".. خبير يرسم الصورة

ووفقاً له، حتى بعد ذلك وتحول عدوى الفيروس التاجي المستجد إلى عدوى موسمية، يمكن أن تتفاقم في بعض المواسم، كما يحصل مع الإنفلونزا، التي تتحول في بعض المواسم إلى وباء.