"موعد انتهاء الجائحة وخطأ بيانات الصيف".. خبير يرسم الصورة

قال عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، إن الأطباء يمكنهم الإعلان عن انتهاء جائحة "كوفيد-19"، فقط بعد فترة من المراقبة.
ويشير كريوتشكوف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه يلاحظ انخفاض عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد في ربيع 2022. لكن هذا لا يعني أبداً أن الجائحة انتهت؛ لأنه لا يمكن معرفة ديناميكية الجائحة في المستقبل، استناداً إلى معلومات عن إصابات جديدة خلال فصلَي الربيع والصيف.
وتابع: "الصيف نسبياً فترة جيدة من حيث بطء انتشار العدوى الفيروسية؛ لذلك من الخطأ الاعتماد على بيانات الصيف في الحكم على مستقبل تطور الجائحة".
ويضيف: "لكي نعلن انتهاء الجائحة وتحول (كوفيد-19) إلى مرض موسمي، يجب أن ننتظر ما لا يقل عن سنة من المتابعة" ، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
ووفقاً له، حتى بعد ذلك وتحول عدوى الفيروس التاجي المستجد إلى عدوى موسمية، يمكن أن تتفاقم في بعض المواسم، كما يحصل مع الإنفلونزا، التي تتحول في بعض المواسم إلى وباء.