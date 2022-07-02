نتائج مبهرة وصادمة.. ماذا لو شربت 4 لترات من ماء يوميًّا لمدة شهر؟

وقال موقع "إيث ذيس" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية: إن كاليا غاريتانو شابة في أواخر العشرينيات من عمرها، خاضت تحديًا يقضي بشرب "غالون من الماء" "نحو 3.7 لترات" لمدة 30 يومًا لمعرفة آثار ذلك على صحتها.