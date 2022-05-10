نتائج مفاجئة.. دراسة تكشف العلاقة بين تناول الألبان والإصابة بمرض خطير

هذه النتائج ربما لا تكون صحيحة بالنسبة للمجتمعات غير الغربية التي تختلف لديها العادات الغذائية بالنسبة لتناول الألبان، وكذلك قدرة أجسام غير الغربيين على هضم وامتصاص هذه النوعية من المنتجات؛ فالصينيون مثلًا لا يستهلكون كميات كبيرة من الجبن والزبد، كما يتناولون اللبن والزبادي بكميات أقل كثيرًا من المجتمعات الغربية، كما أن قدرتهم على هضم الألبان ليست جيدة تمامًا بسبب نقص أنزيم اللاكتيز الذي يساعد في هضم سكر اللبن المعروف باسم اللاكتوز.