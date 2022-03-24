نسيان 4 أشياء.. "علامة مبكرة جدًّا" على الإصابة بألزهايمر

إذا كنت لا تستطيع تذكر هذه الأشياء الأربعة؛ فقد يكون ذلك علامة مبكرة على إصابتك بمرض ألزهايمر، دون أن تدرك ذلك؛ وفق موقع "بيست لايف" الصحي.
و"ألزهايمر" أشهر أنواع الخرَف، وهو مرض يصيب كبار السن غالبًا، ويبدأ الشخص المصاب به بفقدان خفيف للذاكرة يؤثر في أجزاء من الدماغ التي تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة.
ويؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة، أو التفاعل مع الأحداث المحيطة، ومن الممكن أن يؤثر في قيام الشخص بأنشطته اليومية.
وينقل موقع "الحرة" عن التقرير، أن ألزهايمر يبدأ قبل أعوام من ظهور أي أعراض لفقدان الذاكرة على المريض، ويقول خبراء إن الرصد الدقيق والمبكر لمؤشرات المرض تُعد عاملًا مهمًّا في التوصل لعلاج فعال.
والمشكلة التي تكمن في هذا المرض العصبي، أنه لا يمكن الكشف عنه في الفحص الروتيني للطبيب العام؛ لذلك قد يتأخر اكتشافه، كما أنه قد يتداخل مع أمراض أخرى.
"الاختلال المعرفي المعتدل"
لكن وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية ألزهايمر، يمكن أن تظهر المراحل الأولى من المرض في صورة ما يُعرف باسم "الاختلال المعرفي المعتدل".
وتُعَرّفها "المنظمة السودانية لرعاية مرضي ألزهايمر والتنمية"، بأنها حالة يعاني فيها الشخص من مشكلات بسيطة في الإدراك وقدراته الذهنية، مثل الذاكرة أو التفكير، ومع ذلك فإن الأعراض ليست شديدة بما فيه الكفاية للتأثير بشكل كبير على الحياة اليومية؛ وبالتالي لا يتم تعريفها على أنها ألزهايمر.
ويقول "بيست لايف": إن بعض الأبحاث تقول إن هذه الحالة تؤثر على واحد بين كل 70 شخصًا فوق سن الستين، وقد يكون من الصعب على الكثيرين اكتشافها بسبب نقص الوعي.
ووجدت دراسة حديثة أن 81% من المرضى يعتقدون أن الأعراض التي يسببها الاختلال المعرفي المعتدل هي ضمن "الشيخوخة الطبيعية"؛ في حين أنها تمثل بداية لمرض ألزهايمر.
نسيان 4 أشياء
وأهم هذه الأعراض هي "نسيان أسماء الأشخاص، أو نسيان ربما أنك قلت شيئًا بالفعل، أو نسيان قصة، أو نسيان الكلمات"؛ وفق ماريا كاريلو كبيرة مسؤولي العلوم بجمعية ألزهايمر. وتقول: "غالبًا ما يتم الخلط بين (الاختلال المعرفي المعتدل) والشيخوخة الطبيعية؛ لأنها دقيقة للغاية".
وقد يكون من الصعب تحديد "الاختلال المعرفي المعتدل"؛ لأنه ينطوي على ملاحظة المرض للتغيير في السلوك؛ لذلك يعتمد الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية على أفراد الأسرة أو الأصدقاء لتقييم الحالة.
كما أن هناك مشاكل صحية وعوامل بيئية أخرى يمكن أن تتسبب في بعض الأعراض المتعلقة بالذاكرة. وتقول كاريلو: "إذا كان هناك نقص في فيتامين ب 12، فإنه قد يحاكي ضعفًا إدراكيًّا خفيفًا أو حتى ألزهايمر مبكرًا". ويمكن حل ذلك بأخذ حقن فيتامين ب 12.
وتقول: "ربما يكون شخص ما متعبًا. لا ينام جيدًا. لا يتناول بعض الأدوية التي تجعله مترنحًا بعض الشيء".
وزيارة الطبيب المتخصص هي التي ستقطع الشك باليقين.