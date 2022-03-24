نسيان 4 أشياء.. "علامة مبكرة جدًّا" على الإصابة بألزهايمر

كما أن هناك مشاكل صحية وعوامل بيئية أخرى يمكن أن تتسبب في بعض الأعراض المتعلقة بالذاكرة. وتقول كاريلو: "إذا كان هناك نقص في فيتامين ب 12، فإنه قد يحاكي ضعفًا إدراكيًّا خفيفًا أو حتى ألزهايمر مبكرًا". ويمكن حل ذلك بأخذ حقن فيتامين ب 12.