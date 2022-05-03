هذه العلامات التحذيرية تسبق الإصابة بالنوبة القلبية.. انتبه جيدًا لها

تتحكم كفاءة عضلة القلب وقدرتها على الانقباض والانبساط وفقًا للمعدلات الطبيعية، بتدفق الدم داخل الأوعية الدموية للإنسان، وهو ما يعني أن أي خلل في هذا العضو من الجسم يمكن أن يقود إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم تداركه مبكرًا.