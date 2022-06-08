هذه هي الأعراض الأولى المبكرة لسرطان الأمعاء.. انتبه لها

أعلنت أخصائية في أمراض السرطان، أن ظهور مشكلات في البراز والدم هي أولى الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء.
وأشارت الدكتورة يلينا سميرنوفا، في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن الأعراض الأولى المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، هي: (النزيف، ومشكلات مختلفة في البراز، والشعور بوجود جسم غريب في الأمعاء). ولكن على الرغم من أن هذه الأعراض تعتبر مبكرة، إلا أنها تظهر في مرحلة متقدمة من المرض.
وكشفت وفق "روسيا اليوم"، عن نتائج الدراسات التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، بشأن تأثير الأدوية شائعة الاستخدام في سرطان القولون والمستقيم.
وقالت: "يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا، أن يعيشوا 10 سنوات أخرى وألا يعانوا من خطر النزيف الدموي، وعليهم استخدام جرعات صغيرة من الأسبيرين للوقاية من سرطان القولون والمستقيم".
وتابعت: أما الذين يعانون من مرض السكري، فيمكنهم تناول عقار ميتفورمين وفيتامين D والكالسيوم وحمض الفوليك والستاتين للوقاية من سرطان الأمعاء.