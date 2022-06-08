هذه هي الأعراض الأولى المبكرة لسرطان الأمعاء.. انتبه لها

وأشارت الدكتورة يلينا سميرنوفا، في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru"، إلى أن الأعراض الأولى المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، هي: (النزيف، ومشكلات مختلفة في البراز، والشعور بوجود جسم غريب في الأمعاء). ولكن على الرغم من أن هذه الأعراض تعتبر مبكرة، إلا أنها تظهر في مرحلة متقدمة من المرض.