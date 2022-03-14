هكذا تُغَير سلوك طفلك.. حيلٌ مثالية لتجنب العقاب المباشر

ووفقًا لموقع "raisingchildren"؛ فقبل البدء يجب تحديد عدد النجوم التي يجب أن يحصل عليها حتى يكافأ؛ حيث تُعد مخططات المكافآت طريقةً فعالة في تشجيع السلوك الذي تريده، مثل تنظيف الأسنان دون ضجة، أو تغير سلوك سيئ كالكذب، أو التعاون مع زملائه بشكل لائق.. والتخلص من سلوك خطأ مثل الضرب، خاصة لو كان الطفل يستغل ممارسته لأحد ألعاب القوى ويمارسها مع أصدقائه بشكل سيئ.. أو تجنب العقاب بشكل صريح خاصة مع الطفل العنيد، وجعل هناك مفاوضات معه بين أفعاله وبين نيل مكافأة، وبهذه الطريقة سيعلم الطفل أنه لا جدوى ولا مكاسب من فعله السيئ.