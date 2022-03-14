هكذا تُغَير سلوك طفلك.. حيلٌ مثالية لتجنب العقاب المباشر

واحدةٌ من أهم أدوات تغيير سلوك الأطفال، هي المكافآت، وقد تأتي في عدة أشكال؛ أهمها ملصقات الحائط، والهدايا الرمزية مثل الأقلام أو الألعاب البسيطة؛ خاصة لو فعل ما يريده والداه أو أبلى بلاء حسن؛ فهي تساعد على إظهار سلوك إيجابي أو هدف تريد أن يحققه طفلك.
ووفقًا لموقع "raisingchildren"؛ فقبل البدء يجب تحديد عدد النجوم التي يجب أن يحصل عليها حتى يكافأ؛ حيث تُعد مخططات المكافآت طريقةً فعالة في تشجيع السلوك الذي تريده، مثل تنظيف الأسنان دون ضجة، أو تغير سلوك سيئ كالكذب، أو التعاون مع زملائه بشكل لائق.. والتخلص من سلوك خطأ مثل الضرب، خاصة لو كان الطفل يستغل ممارسته لأحد ألعاب القوى ويمارسها مع أصدقائه بشكل سيئ.. أو تجنب العقاب بشكل صريح خاصة مع الطفل العنيد، وجعل هناك مفاوضات معه بين أفعاله وبين نيل مكافأة، وبهذه الطريقة سيعلم الطفل أنه لا جدوى ولا مكاسب من فعله السيئ.
المكافآت نفسها تعزز السلوك الجيد وتجعله أكثر احتمالًا للتكرار؛ فهي تجعل الطفل متحمسًا لفعل المزيد من السلوكيات الإيجابية لكي تزيد الثقة بينه وبين أبويه.