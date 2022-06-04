هل أنت منفتح ولطيف؟ تحريكك لـ"الماوس" يُحدد شخصيتك!

وفي وقت لاحق طلب من المشاركين تعبئة استبيان "السمات الخمس" الذي يستعمله علماء النفس لقياس السمات، ويحدد أن الشخص قد يكون عصبيًّا أو منفتحًا أو مقبولًا أو منبسطًا أو عصبيًّا، وعندما قارن الباحثون نوع الشخصية بنتائج اختبار "الماوس" نوع الشخصية، وجدوا صلة بين الأمرين.