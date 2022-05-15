هل باغتتك صدمة كهربائية من قبل بمجرد اللمس؟ إليك السبب والحل

وعلى الرغم من أنها صغيرة في معظم الأحيان، إلا أن صدمة الكهرباء الساكنة يمكن أن تكون خطيرة بعض الشيء لأنها لا تزال شحنة كهربائية، ويحدث ذلك عندما تتراكم شحنة كهربائية زائدة على ملابسك أو مواد أخرى، مثل المعدن، وقد تكون بعض الأقمشة مثل النايلون أكثر عُرضة للصدمات من غيرها.