هل تستيقظ في منتصف الليل؟.. حيل تساعدك على التخلص من هذه العادة

ونصح بعدم وضع حيواناتك الأليفة في السرير جوارك، لأن هذه الممارسة يمكن أن تمنعك من الحصول على نومٍ جيد، والسبب تساقط الفرو الخاص بها، وهذا الأمر قد يتسبّب في الإصابة بالحساسية أو الربو لدى الأشخاص المعرّضين له.