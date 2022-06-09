هل جربْتَه بروث الباندا؟.. "أغرب ١٠ أنواع شاي".. اثنان لا تقربهما!

ما بين روث الباندا وفضلات البق والثوم، تتنوع مذاقات الشاي وتختلف من مكان إلى آخر.
فبحسب موقع "إن دي تي في"؛ فإن هذا التنوع يفرز أنواع شاي هي الأغرب على مستوى العالم؛ وجاءت على النحو التالي:
شراب روث الباندا.. نوع من الشاي المزروع في مقاطعة يان في سيتشوان بالصين، وهو مخصّب بفضلات دب الباندا، وهو واحد من أغلى أنواع الشاي في العالم.
خليط من الطماطم والنعناع والشاي الأسود، وقد وُصف مذاقه بأنه مثل شرب وعاء من الحساء.
يقدم شاي الثوم فوائد صحية كبيرة للجسم.
بخلاف شاي روث الباندا، هذا الشاي مصنوع بالفعل من فضلات البق، ويتكون من براز يرقات عثة الحبوب التي تتغذى على أي شيء آخر غير أوراق الشاي العضوية.
فطر سيلوسيبين مخدر قوي، ويصنف بأنه غير قانوني في بعض البلدان؛ لذلك يفضل الابتعاد عن شرب هذا الشاي.
الشاي الفوار يعطي لمسة عصرية لهذا المشروب القديم، وهو مصنوع من إضافة الكربونات إلى الشاي المعبأ في زجاجات، وعادة ما يُستهلك باردًا.
نوع من الشاي المخمر التقليدي في الصين، وهو شاي أخضر قديم يتم تصنيعه باستخدام الفطريات، وأصبح شائعًا في جميع أنحاء العالم.
ازدادت شعبية شاي كوموبوتشا في الآونة الأخيرة، وهو شاي حامض مصنوع بواسطة تخمير الشاي الأسود مع البكتيريا والخميرة.
يستخدم في الاحتفالات الروحية بالمكسيك، ومن الأفضل أيضًا أن لا تجرب هذا الشاي؛ حيث يعتبر غير قانوني في العديد من البلدان حول العالم.
يتم تصنيعه عن طريق خلط الشاي العادي بزبدة الياك والملح. ويمكن أن يستغرق إعداده ما يصل إلى نصف يوم، وهو مشروب شائع في مناطق الهيمالايا في نيبال وبوتان والهند والتبت.