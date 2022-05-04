هل حلّت وسائل التواصل محل الزيارات التقليدية لنقل التهنئة بالعيد؟ مواطنون يجيبون

وفي لقاء لوكالة الأنباء السعودية مع عدد من المواطنين والمقيمين الذين يعيشون فرحة العيد على كورنيش جدة خلصوا فيه إلى أن عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا أصبح ينافس الزيارات العائلية التقليدية والمكالمات الهاتفية في تقديم المعايدة للأقارب والأصدقاء، خاصة في حال انقطعت سبل التواصل الطبيعي، مؤكدين أنه واقع لا بد من تقبله فرضته التقنيات الحديثة وهذا لا يعني الاستغناء عن المعايدة والاكتفاء فقط بإرسال رسائل المعايدات عبر وسائل الاتصال الحديثة.