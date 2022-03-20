هل فكرت في العدوى الفيروسية؟ هنا أمراض تمنعك من قيادة السيارة

وقال إنه في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة، تكون مصحوبةً بارتفاعٍ في درجة الحرارة، والتسمّم، والصداع، والتعرق، فإن هذه العوارض دليلٌ على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه، والحواس عموماً؛ ما يمثل خطراً أثناء السياقة.