هل لكريمات الوقاية من الشمس فائدة؟ استشارية تنصح مرضى التصلّب

بحلول فصل الصيف على منطقة الخليج تكون الأجواء ساخنة بفعل حرارة الشمس العالية وموجات الحر الشديدة، والتي تؤثر على كل من يتعرض لها سلباً، وهو الحال بالنسبة للمصابين بأمراض مناعية التي من أشهرها مرضى التصلب المتعدد الذين يعانون خلال الصيف، ويتعرضون لزيادة في أعراض المرض؛ نتيجة تأثيره على الجهاز المناعي.