هل يشعر طفلك بالصداع؟.. إليك 6 أسباب وعلامات تحذيرية!

وأكدت "هونستيد" أنه يجب زيارة الطبيب إذا بدأ صداع الطفل الصغير في تعطيل دراسته أو حياته الاجتماعية، وكشفت عن مجموعة من النقاط الرئيسية التي يجب الانتباه إليها، والتي قد تشير إلى أن هناك حالة صحية كامنة ربما تكون أكثر خطورة كمعاناة الطفل من الصداع أكثر من مرة في الأسبوع، أو أن الصداع يوقظ الطفل من نومه، أو استمرار الصداع ويكون أسوأ في الصباح، أو ارتباط الصداع بتغيرات في الرؤية أو قيء أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو صداع ناتج عن إصابة، أو صداع ناتج عن توتر، ولكن لا يمكن إدارته دون مزيد من المساعدة.