هل يمكنك "التخلي عن الجبنة"؟ هذا ما يجنيه جسمك لو قررت!

ووفقًا لها، فإن التخلي عن تناول الأجبان، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الصداع والصداع النصفي الناجم عن مركب التيرامين الموجود فيها، كما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد.