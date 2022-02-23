واقعة خطيرة.. السجائر الإلكترونية تتسبب بإصابة عارضة أمريكية بإعاقة

أطلقت واقعة تعرّض عارضة أزياء أمريكية للإعاقة وصعوبات شديدة في الحركة؛ بسبب الإفراط في تدخين السجائر الإلكترونية، جرس الإنذار حول المخاطر التي تسببها تلك الوسيلة للتدخين، على الرغم من أن معظم مخاطرها ما زالت قيد الدراسة.

وادّعت فون شوارتز أنها أصيبت بإعاقة وصعوبات بالحركة؛ بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وبدأت فون "20 عاماً" تدخين السجائر الإلكترونية في سن الخامسة عشرة، وكانت تشعر بالقلق والغثيان عند التوقف عن التدخين، وفق "ذا صن" البريطانية.

وبدأت الفتاة العشرينية تعاني من ضعف عضلات ساقيها وذراعيها في عام 2017، لكن الأطباء لم يربطوا ذلك بالسجائر الإلكترونية حتى سقطت وأصابت رأسها.

وقال الباحث الطبي الدكتور إرنست فون شوارتز (60 عاماً): إن الآثار الجانبية الخطيرة تُعزى "على الأرجح" إلى تدخينها السجائر الإلكترونية.