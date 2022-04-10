وداعاً لألزهايمر وأخطر الأمراض.. 5 فوائد مثيرة للعنب لن تدعك تتركه

اضطرابات الإفراط في تناول العنب

يقول الأخصائيون: "الفركتوز سكر طبيعي موجود في الفواكه، ويمكن أن يسبب الغازات عند استهلاكه بكميات كبيرة؛ لذلك عندما تأكل الكثير، قد تصاب بألم في المعدة بسبب الغازات. وقد يلعب العفص الموجود في العنب أيضًا دورًا في اضطراب المعدة: هذه البوليفينول التي تحدث بشكل طبيعي، والتي توجد في الجلد والبذور؛ يمكن أن تسبب الغثيان والإسهال إذا أكل بكميات كبيرة".